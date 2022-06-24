Майже пів сотні росіян за добу знищили ЗСУ на півдні

На південній ділянці фронту російські окупаційні війська не ведуть активних наступальних дій, а контрбатарейну боротьбу, на яку отримують адекватну відповідь. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював», – сказано у повідомленні ОК «Південь».

У відповідь авіацією ЗСУ по ворожих позиціях було нанесено п'ять ударів за добу. Підтверджено знищення 44 росіян, дві гармати калібру 152 мм – «Гіацинт-Б» та «Мста-Б», а також декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.