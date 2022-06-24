Обстріл Запорізької області: пошкоджено об’єкти інфраструктури, Запоріжжя не постраждало

Вночі, з 23 на 24 червня, російські окупанти здійснили обстріл Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Незважаючи на те, що вибухи було чутно у Запоріжжі, саме місто не постраждало. Натомість було пошкоджено об’єкти інфраструктури в одному із передмість. Про це повідомили у місцевій ОВА.

«Вибухи, які було чути сьогодні вночі – це обстріл ворогом території передмістя з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті «прильотів» не було», – написав у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Очільник ОВА закликав жителів області зберігати спокій і дотримуватися необхідних заходів безпеки під час повітряних тривог.