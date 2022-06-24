Обстріл Запорізької області: пошкоджено об’єкти інфраструктури, Запоріжжя не постраждало

Росіяни завдали удару по передмістю обласного центру з РСЗВ, інформує ZN.ua.

Обстріл Запорізької області: пошкоджено об’єкти інфраструктури, Запоріжжя не постраждало
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Вночі, з 23 на 24 червня, російські окупанти здійснили обстріл Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Незважаючи на те, що вибухи було чутно у Запоріжжі, саме місто не постраждало. Натомість було пошкоджено об’єкти інфраструктури в одному із передмість. Про це повідомили у місцевій ОВА.

«Вибухи, які було чути сьогодні вночі – це обстріл ворогом території передмістя з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті «прильотів» не було», – написав у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Очільник ОВА закликав жителів області зберігати спокій і дотримуватися необхідних заходів безпеки під час повітряних тривог.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ повністю окупували Гірську громаду в Луганській областіВійська РФ повністю окупували Гірську громаду в Луганській області
РНБО просить українців не поширювати інформацію про дії ЗСУ в Херсонській області: три правилаРНБО просить українців не поширювати інформацію про дії ЗСУ в Херсонській області: три правила
Чернігівську область обстріляли з боку РосіїЧернігівську область обстріляли з боку Росії
"Дніпро і Кривий Ріг просто захлинуться": Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області"Дніпро і Кривий Ріг просто захлинуться": Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області
Вибухи у Миколаєві, оголошено загрозу артобстрілу – мерВибухи у Миколаєві, оголошено загрозу артобстрілу – мер
Загарбники обстріляли Харківську область: поранено сім людей, серед них — дітиЗагарбники обстріляли Харківську область: поранено сім людей, серед них — діти
Немає жодного вцілілого будинку: у мережі показали наслідки "руського міра" в одному із сіл Київської областіНемає жодного вцілілого будинку: у мережі показали наслідки "руського міра" в одному із сіл Київської області
Війська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальникиВійська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальники
У Путіна та Лаврова відреагували на заборону Литвою транзиту до Калінінградської областіУ Путіна та Лаврова відреагували на заборону Литвою транзиту до Калінінградської області
З'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у ДонецькуЗ'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у Донецьку
Последние новости
Подгружаем последние новости