Втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом – ISW

Ситуація у ЗСУ у Луганській області дуже важка, і швидше за все російські війська незабаром займуть як Сєвєродонецьк, так і Лисичанськ. Але це стане переломним моментом на користь росіян, адже вони втрачають там залишки свого наступального потенціалу. Про це йдеться у зведенні Американського інституту вивчення війни (ISW) .

Аналітики інституту пишуть, що за останні дні росіяни досягли значних успіхів у цьому районі та ЗСУ, швидше за все, доведеться залишити і Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але тимчасова окупація цих міст не змінить ситуацію принципово і стане переломною на полі бою.

«Українським військам протягом кількох тижнів вдавалося втягувати в цей район значну кількість російського персоналу, зброї та техніки, що, ймовірно, знижувало загальні можливості російських сил, не дозволяючи їм зосередитись на більш вигідних напрямках наступу. Найближчими тижнями російські наступальні операції, ймовірно, призупиняться незалежно від того, чи захоплять російські сили район Сєверодонецька-Лисичанська чи ні, що, ймовірно, дасть українським силам можливість розпочати обережні контрнаступи», – йдеться у зведенні ISW.