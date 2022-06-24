Євросоюз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років — Зеленський

Європейський Союз схвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років, надавши Україні статус країни-кандидата. Про це заявив президент України Володимир Зеленський виступаючи через відеозв'язок у Європейській.

«Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Я вважаю, що це рішення — не лише для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз саме в таких складних умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність берегти свободу та єдність», — заявив Зеленський.

Глава держави назвав етапи, що передували набуттю Україною статусу кандидата в ЄС: подання заявки, швидке надання відповідей на опитувальник, звернення до європейських лідерів.

«Цей результат — бажаний результат», — наголосив Зеленський.

При цьому він подякував кожній із країн Євросоюзу, які проголосували за надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Він також подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю та главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

«Я вдячний вам обом за лідерство, яке вело нас до цього дня. Я вдячний за щиру допомогу, за віру в Україну, в українців», — сказав він.

«Я завжди говорив, що ми віримо в Європейський Союз, хоча ми й залишилися формально поза його межами. Прапори об'єднаної Європи були в нас у руках під час революцій, в окопах з 2014 року. Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ми ще маємо звільнити від окупації Росії», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського Союзу.