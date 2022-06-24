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2022-06-24
Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання Росії країною - спонсором тероризму.
У разі затвердження цього рішення Сенатом США Росія виявиться 5 країною у списку Держдепартаменту, який включає Кубу, КНДР, Іран та Сирію, інформує
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Комітет Сенату США з міжнародних відносин розглянув у середу резолюціюпро включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм. У сенатських документах цей законопроект рахується як резолюція номер 623.
У резолюції зазначається, що зараз Держдепартамент США визнає як держави - спонсори тероризму 4 країни: Кубу, КНДР, Іран і Сирію. Як аргументи для визнання Росії державою, яка підтримує тероризм, сенатори закликають враховувати такі факти:
- - за вказівкою президента Росії Володимира Путіна уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
- - за наказом президента Путіна уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- - дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- - з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів у Донбасі;
- - з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, Російська Федерація завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, вчиняючи напади на громадянські ринки, медичні установи та школи;
- - уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- - за даними Дослідницької служби Конгресу, РФ сіє терор у всьому світі, через приватні військові мережі найманців, такі як група Вагнера, у спробі «дешевим та негативним чином проектувати владу»;
- - Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- - Міністерство фінансів США визначає Групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних цивільних осіб”;
- - у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- - 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- - 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- - Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, в тому числі будучи основним постачальником зброї. та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- - 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «у мене немає жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- - за вказівкою президента Путіна РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невиборчі обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- - Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб та намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні;
- - відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які буде ефективним у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні цей документ, сенатор Грем зазначив, що «Путін – терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таку ухвалу... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Юлія Мельничук, ZN.ua