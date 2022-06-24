Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання Росії країною - спонсором тероризму.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин розглянув у середу резолюціюпро включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм. У сенатських документах цей законопроект рахується як резолюція номер 623.

У резолюції зазначається, що зараз Держдепартамент США визнає як держави - спонсори тероризму 4 країни: Кубу, КНДР , Іран і Сирію. Як аргументи для визнання Росії державою, яка підтримує тероризм, сенатори закликають враховувати такі факти: