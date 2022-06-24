«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС

У четвер, 23 червня, Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Після цього країна має провести низку реформ, аби цілком відповідати стандартам Європейського Союзу. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила , що Кабмін уже починає працювати над цими реформами.

«Ми вітаємо це історичне рішення Євросоюзу, яке фактично означає, що велика родина країн Європейського Союзу бачать Україну членом ЄС. В ці важкі часи ЄС почув народ України та чітко заявив, що наша держава належить до Європи, ми маємо спільне потужне майбутнє, – сказала Ольга Стефанішина. – Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства в ЄС. Ми вже активно працюємо над подальшими кроками та реформуванням країни попри війну, аби не втрачати темпи нашої інтеграції».

За словами Ольги Стефанішиної, при втіленні цих реформ Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу. Окрім того, статус кандидата відкриває можливості отримання фінансової допомоги необхідної для перетворень у різних галузях.