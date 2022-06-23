У Білорусі "еліта" біжить з насиджених місць, побоюючись рішення Лукашенка: до чого готуються

Александр Лукашенко

Білоруська "еліта" заметушилася в паніці через побоювання, що Лукашенко все ж вирішить відправити війська в Україну за вказівкою Путіна.

Про настрої в Білорусі розповів "24 канал" з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Вони розповіли про незвичайну активність білоруських чиновників і підприємців, близьких до керівництва країни, в місті Мозир.

Як стало відомо, 22 червня на територію нафтопереробного заводу в місті заїхало багато озброєних людей. Після цього з території НПЗ почали масово вивозити паливо. Ймовірно, місцеве керівництво побоюється залишитися без пального в разі надзвичайної ситуації.

У розвідці повідомили, що всі заможні люди почали евакуюватися з Мозиря за кордон або на північ Білорусі після 20 Червня, відвозячи з собою всі цінні речі.

українські військові, бійці ЗСУ, прикордонники, кордон з Білоруссю

У спецслужбах вважають, що така паніка пов'язана з тим, що місцеві еліти вважають, що Олександр Лукашенко все ж таки зважиться відкрито вступити в розв'язану Путіним війну в Україні. А це означатиме можливість ударів ЗСУ по нафтопереробному заводу в місті та інших стратегічних місцях.

Відзначається, що керівництво Білорусі не боїться можливих хвилювань з боку свого народу. Однак, його хвилює успіх самої військової кампанії, адже без безпосередньої участі Росії сили Білорусі навряд чи зможуть повноцінно протистояти ЗСУ. Також їх хвилює, що буде з Білоруссю в разі програшу Росії.

Александр Лукашенко, владимир путин


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Блок рекламы


Похожие новости
"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував
Чехія вирішила не видавати візи громадянам РФ та Білорусі до квітня 2023 рокуЧехія вирішила не видавати візи громадянам РФ та Білорусі до квітня 2023 року
"Колєнька, скажи дядькові вові, що справжні": Лукашенка висміяли за дерев'яні танки на кордоні з Україною"Колєнька, скажи дядькові вові, що справжні": Лукашенка висміяли за дерев'яні танки на кордоні з Україною
Вже нічого не може вплинути на престиж росії після нападу на Україну, - Ілля ПономарьовВже нічого не може вплинути на престиж росії після нападу на Україну, - Ілля Пономарьов
На вулицях вимикали світло: до Білорусі "таємно" доставили важке озброєння з РФ, відеоНа вулицях вимикали світло: до Білорусі "таємно" доставили важке озброєння з РФ, відео
Попри рішення СБУ: Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту УкраїниПопри рішення СБУ: Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту України
Росіяни вербують для війни білорусів, які брали участь у спільних з ними навчаннях – білоруський опозиціонерРосіяни вербують для війни білорусів, які брали участь у спільних з ними навчаннях – білоруський опозиціонер
Для вирішення проблеми вивезення українського зерна з Одеси залишилися лічені тижні - Ліз ТрасДля вирішення проблеми вивезення українського зерна з Одеси залишилися лічені тижні - Ліз Трас
Лукашенко занервував напередодні візиту Путіна, розкрита причина: "Не чекає нічого хорошого"Лукашенко занервував напередодні візиту Путіна, розкрита причина: "Не чекає нічого хорошого"
"Показове приниження": собака Олександра Лукашенка валявся на столі серед страв і тарілок гостей"Показове приниження": собака Олександра Лукашенка валявся на столі серед страв і тарілок гостей
Последние новости
Подгружаем последние новости