У Білорусі "еліта" біжить з насиджених місць, побоюючись рішення Лукашенка: до чого готуються

Білоруська "еліта" заметушилася в паніці через побоювання, що Лукашенко все ж вирішить відправити війська в Україну за вказівкою Путіна.

Про настрої в Білорусі розповів "24 канал" з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Вони розповіли про незвичайну активність білоруських чиновників і підприємців, близьких до керівництва країни, в місті Мозир.

Як стало відомо, 22 червня на територію нафтопереробного заводу в місті заїхало багато озброєних людей. Після цього з території НПЗ почали масово вивозити паливо. Ймовірно, місцеве керівництво побоюється залишитися без пального в разі надзвичайної ситуації.

У розвідці повідомили, що всі заможні люди почали евакуюватися з Мозиря за кордон або на північ Білорусі після 20 Червня, відвозячи з собою всі цінні речі.

У спецслужбах вважають, що така паніка пов'язана з тим, що місцеві еліти вважають, що Олександр Лукашенко все ж таки зважиться відкрито вступити в розв'язану Путіним війну в Україні. А це означатиме можливість ударів ЗСУ по нафтопереробному заводу в місті та інших стратегічних місцях.

Відзначається, що керівництво Білорусі не боїться можливих хвилювань з боку свого народу. Однак, його хвилює успіх самої військової кампанії, адже без безпосередньої участі Росії сили Білорусі навряд чи зможуть повноцінно протистояти ЗСУ. Також їх хвилює, що буде з Білоруссю в разі програшу Росії.