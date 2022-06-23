Із Лисичанська змогли евакуювати 34 людини

Після посилення обстрілів охочих евакуюватися стало в рази більше, інформує ZN.ua.

У Лисичанську триває «тиха» евакуація. Сьогодні виїхати із перебуваючого під постійними обстрілами міста змогли 34 людини. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

«Щодня поліцейські, ДСНСники, одразу декілька груп волонтерів вивозять охочих евакуюватися, яких із посиленням обстрілів стало в рази більше. Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські — вони завезли гумвантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 людини», — написав Гайдай.

Волонтери постійно «прочісують» села громади, щоб вивезти бажаючих із зони бойових дій.

«У рейсах постійно є діти, після чотирьох місяців пекла вони нарешті знову почнуть жити спокійно», — додав голова ОВА.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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