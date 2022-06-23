Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення

В Україні продовжується загальна мобілізація. Повістки почали вручати навіть тим військовозобов'язаним, які у мирний час були звільнені від призову. Проте, отримання повістки ще означає призов на службу. Отримати звільнення можна після проходження медичного огляду.

Українцям розповіли, як офіційно отримати звільнення від мобілізації після вручення повістки

Перед відправкою на службу всім чоловікам, яким вручать повістки, потрібно пройти медичний огляд, і лише потім буде ухвалено рішення щодо їхньої придатності до служби.

За словами адвоката Дмитра Циплицького, повністю звільняються від мобілізації лише ті військовозобов'язані, яких повністю зняли з військового обліку. Тим військовозобов'язаним, які були визнані обмежено придатними до служби, медична комісія становитиме висновок із переліком видів служби та робіт, які їм протипоказані.

Українцям розповіли, як офіційно отримати звільнення від мобілізації після вручення повістки
Рішення про непридатність до служби того чи іншого призовника приймає військово-лікарська комісія. Перед відправкою до військової частини призовник проходить огляд у таких фахівців: хірург; терапевт; дерматолог; стоматолог; невропатолог; психіатр; офтальмолог; оториноларинголог.

Будь-який із цих фахівців на підставі висновку про стан здоров'я може визнати призовника непридатним. У разі потреби військовозобов'язаного можуть оглядати інші фахівці за умови наявності певних медичних показань.

Раніше повідомлялося, що до цифрового додатку "Дія" хочуть додати функцію отримання відстрочки від мобілізації.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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