При нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що якщо не змінити стратегію НАТО щодо захисту країн Балтії від нападу РФ, у випадку вторгнення Естонія буде стерта з карти, передає Financial Times .

За її словами, існуючі оборонні плани альянсу для трьох балтійських держав передбачають звільнення їх протягом 180 днів.

«Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури», - сказала вона, підкресливши, що Україна тримається понад 100 днів.

Її коментарі прозвучали напередодні саміту НАТО в Мадриді наступного вівторка, на якому альянс обговорюватиме плани оборони свого східного флангу, зважаючи на вторгнення РФ в Україну.

Вона додала, що розмовляла з іноземними військами, які базуються в Естонії - переважно з Великої Британії - і вони сказали їй, що, враховуючи поточні плани, вони будуть майже знищені потенційним російським вторгненням і їм не подобається ідея, що вони можуть загинути.