При нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - Каллас

На думку прем’єрки Естонії, її країна, порівняно з Україною, має менше шансів вистояти протягом 180 днів, за які в НАТО готові відбити вторгнення, інформує ZN.ua.

При нинішньому плані НАТО з оборони Балтії в разі нападу РФ Естонія буде стерта з мапи - Каллас
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Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що якщо не змінити стратегію НАТО щодо захисту країн Балтії від нападу РФ, у випадку вторгнення Естонія буде стерта з карти, передає Financial Times.

За її словами, існуючі оборонні плани альянсу для трьох балтійських держав передбачають звільнення їх протягом 180 днів.

«Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури», - сказала вона, підкресливши, що Україна тримається понад 100 днів.

Її коментарі прозвучали напередодні саміту НАТО в Мадриді наступного вівторка, на якому альянс обговорюватиме плани оборони свого східного флангу, зважаючи на вторгнення РФ в Україну.

Вона додала, що розмовляла з іноземними військами, які базуються в Естонії - переважно з Великої Британії - і вони сказали їй, що, враховуючи поточні плани, вони будуть майже знищені потенційним російським вторгненням і їм не подобається ідея, що вони можуть загинути.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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