Forbes: Війна Росії проти України не дозволить США зосередитись на Азії з кількох причин

Російське вторгнення в Україну сильно ускладнило американські військові й дипломатичні розрахунки, але воно не змінило переконання Вашингтону в тому, що Китай - значно більша загроза.

Пентагон розіслав американським чиновникам інформаційний бюлетень з описом національної оборонної стратегії адміністрації Джо Байдена. В ньому йдеться про те, що США віддають пріоритет стримуванню агресії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, а вже потім російському виклику в Європі. Але така оцінка може змінитися ще в роки президентства Байдена. Тому що агресія Владіміра Путіна в Східній Європі - це набагато більша військова проблема, ніж все те, що Пекін зараз робить на Сході. Російський автократ описує своє вторгнення в Україну як початок альтернативного світового порядку, в якому США не домінують. Про це в статті для Forbes пише директор Lexington Institute Лорен Томпсон.

Автор зауважує, що Путін рідко упускає можливість нагадати світу, що Росія володіє ядерним арсеналом, здатним знищити Захід за лічені години. Таку риторику не можна порівнювати усім тим, що лідер Китаю Си Цзиньпін говорить публічно. Звісно, балакати можна скільки завгодно. Але є й більш вагомі причини вважати, що Вашингтону доведеться переглянути свій розворот до Азії. Томпсон перелічує 5 з них.