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2022-06-23
5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України з початку повномасштабної війни - ДПСУ
Під час воєнного стану з країни не випускають чоловіків, які здатні воювати на фронті та не підпадають під виключення, інформує
© Держприкордонслужба
З початку повномасштабної війни майже 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у
У місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще понад тисяча чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.
За минулу добу таких осіб було понад 30.
«Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану», - каже Демченко.
Анастасія Дейна, ZN.ua