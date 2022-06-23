5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України з початку повномасштабної війни - ДПСУ

З початку повномасштабної війни майже 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у Media Center Ukraine - Ukrinform .

У місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще понад тисяча чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.

За минулу добу таких осіб було понад 30.

«Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану», - каже Демченко.