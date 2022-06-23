"Аналогів немає": ЗСУ збили безпілотник ворога з незвичайною "начинкою", фото

Українські захисники знищили черговий російський безпілотник "Орлан-10", який здійснював розвідку.

Про це повідомляє 10 Гірсько-штурмова бригада у Facebook, інформує Апостроф .

Зазначається, що завершили політ безпілотного літального апарату - бійці бригади.

Також опублікували фото збитого безпілотника. Виявилося, що "бак цього дива прогресу" зроблений зі звичайної пляшки і закривається на пластиковий корок.

"Як тобі таке, Ілон Маск?", - жартують бійці бригади.

Нагадаємо, під Ізюмом підтверджене знищення 11 одиниць російської бронетехніки. З-поміж розбитої техніки – танки, бойові машини піхоти, армійські багатоцільові броньовані автомобілі "Рись" (приблизною вартістю 500 тисяч доларів кожна).