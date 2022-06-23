Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити підтримку не лише від ізраїльського народу, але й від влади Ізраїлю. Український президент виступив перед ізраїльськими студентами.

«Я вдячний народові Ізраїлю, я вдячний вам за щиру, емоційну підтримку українців. За українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях. Ми все це бачимо і цінуємо», - сказав Зеленський.

«Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Я рідко спілкуюся з журналістами з Ізраїлю. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим шановним людям. Я не знаю, як відповідати на запитання, чим Ізраїль допоміг», - додав український президент.

«Ми розуміємо, що вам не просто. Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги», - заявив Зеленський.

«Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз. Я не хочу давати цьому оцінку. Я хочу, щоб ви самі подумали про це», - сказав президент.

Також Зеленський навів приклади Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли біженців з України.

«Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США , європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму. Чому в нас нерозуміння з окремими представниками влади - я не знаю», - заявив президент.

«Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу, медикаменти. Ми відчуваємо, що ваше суспільство розуміє ситуацію, але з вашим урядом ми не маємо справжнього контакту», - додав Зеленський.

Зеленський також відповів на запитання щодо реакції на обстріли єврейських святинь в Україні.