Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до санкцій проти Росії
Президент України виступив перед ізраїльськими студентами, інформує
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити підтримку не лише від ізраїльського народу, але й від влади Ізраїлю. Український президент
«Я вдячний народові Ізраїлю, я вдячний вам за щиру, емоційну підтримку українців. За українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях. Ми все це бачимо і цінуємо», - сказав Зеленський.
«Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Я рідко спілкуюся з журналістами з Ізраїлю. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим шановним людям. Я не знаю, як відповідати на запитання, чим Ізраїль допоміг», - додав український президент.
«Ми розуміємо, що вам не просто. Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги», - заявив Зеленський.
«Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз. Я не хочу давати цьому оцінку. Я хочу, щоб ви самі подумали про це», - сказав президент.
Також Зеленський навів приклади Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли біженців з України.
«Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США, європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму. Чому в нас нерозуміння з окремими представниками влади - я не знаю», - заявив президент.
«Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу, медикаменти. Ми відчуваємо, що ваше суспільство розуміє ситуацію, але з вашим урядом ми не маємо справжнього контакту», - додав Зеленський.
Зеленський також відповів на запитання щодо реакції на обстріли єврейських святинь в Україні.
«Є багато єврейських громад і спільнот, які займалися цим питанням. Ми отримували підтримку від Єврейського конгресу, від США. Я справді хотів більше підтримки від уряду Ізраїлю», - сказав президент.