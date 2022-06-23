Росія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронті

ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

Росія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронті
© Getty Images

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти найближчим часом будуть намагатися захопити чотири міста: спершу Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім Краматорськ і Слов'янськ. Про це вона розповіла під час останнього брифінгу, інформує ZN.ua.

За словами Маляр, РФ потрібно показати, що її військові виконують завдання для виходу на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Посилаючись на дані ГУР МО, заступниця глави Міноборони також попереджає, що Росія веде проти України війну на виснаження. Та ЗСУ готові до будь-якого сценарію.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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