"Літо буде спекотним": Україна отримала від США далекобійні ракетні системи HIMARS

Україна отримала на озброєння американські далекобійні ракетні системи HIMARS.

Про це 23 червня у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них" , - написав глава міністерства, інформує Апостроф.

Водночас Резніков не повідомив, яку кількість машин США передали Україні.

За інформацією джерела Washington Post, Україна отримала мобільну РЗСО HIMARS із боєприпасами дальністю поразки до 70 км. У той же час інше джерело говорить про дальність поразки 80 км.

В уряді США вважають, що ці системи мають допомогти ЗСУ у поразці російської артилерії, а в міських умовах їх можна застосовувати для точних ударів по живій силі.

Боєприпаси до HIMARS поділяються на три типи та мають різну дальність ураження. Перший має максимальну дальність в 32 кілометри, другий боєприпас - керована ракета GMLRS з дальністю до 70 км. Також у РСЗВ можна розмістити одну тактичну ракету ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв рішення виділити Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.


Максим Яценко, Апостроф





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