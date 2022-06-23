Більшість німців вважають остаточно зіпсованими відносини з РФ

Більшість німців вважають, що відносини Німеччини та РФ назавжди зіпсовані через загарбницьку війну Росії проти України. Про це свідчить опитування, яке провів Інститут громадської думки Forsa на замовлення журналу International Politik, повідомляє Spiegel .

Зокрема, більше двох третин опитаних (71 відсоток) вважають неможливим повернення відносин між Москвою та Берліном до того рівня, на якому вони перебували до початку війни, за президентства Владіміра Путіна.

Дещо менше чверті (24 відсотки) вважають, що після війни відносини РФ та Німеччини можуть повернутися до стану, у якому вони були до початку вторгнення РФ в Україну.

Згідно з опитуванням, 81 відсоток респондентів у ??східній Німеччині вважають, що німецько-російські відносини залишаться назавжди зіпсованими навіть після закінчення війни. На заході країни таку думку мають 69 відсотків опитаних.