Загарбники обстріляли Харківську область: поранено сім людей, серед них — діти

Крім того, окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, інформує ZN.ua.

Минулої ночі російські окупанти продовжували чинити терор та обстрілювати цивільну інфраструктуру в Харкові та Харківській області. Зокрема, сім мирних жителів смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення, серед них — двоє дітей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові вчора, 22 червня, близько 23 години окупанти обстріляли Індустріальний район. Унаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вночі загарбники знову обстріляли Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

Крім того, у Чугуївському районі вночі війська РФ обстріляли смт Печеніги. Пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа.

«Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється», - зазначив голова ОВА.

За його словами, на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити виходу українських захисників у тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

«В районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Наші захисники готові до будь-яких дій агресора, тримають свої позиції, завдають ворогу суттєвих втрат», - додав Синєгубов.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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