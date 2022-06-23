Українські захисники знищили ротно-тактичну групу та укріпрайон окупантів на Донбасі

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала кілька ударів по позиціях окупантів на Донбасі. Зокрема, українські захисники знищили ротно-тактичну групу та укріпрайон загарбників. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«22 червня на Донеччині ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24 завдали декілька авіаударів по ворожих позиціях», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на східному напрямку нанесено вогневе ураження ротно-тактичній групі ворога, а також знищено один укріпрайон окупантів.

Крім того, Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що в українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, «надіслані» окупантами.

Зокрема, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету «Калібр», збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня, інформує ZN.ua .

За словами військових, бойова частина ракети ціла, а значить – «Калібр» був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі.

«Нагадуємо, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. При їх виявленні одразу сповіщайте органи влади, поліцію чи військових», - закликало Командування Повітряних сил ЗСУ.