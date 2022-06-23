Чи потрібно евакуюватися з Харкова: очільник ОВА пояснив ситуацію

Залишається загроза ракетних ударів.

Чи потрібно евакуюватися з Харкова: очільник ОВА пояснив ситуацію
© Офіс президента

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ситуація в місті контрольована, евакуація не потрібна. Про це він розповів під час телемарафону.

"Щодо евакуації, то наразі такої необхідності та передумов для цього немає, військова обстановка важка, але абсолютно контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація наразі не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано", - пояснив він.

При цьому на вулицях Харкова буває небезпечно, попереджає Синєгубов.

"Тому ми закликаємо людей дослухатися до сигналів повітряної тривоги і знаходитися під час цього в укриттях", - зазначив Синєгубов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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