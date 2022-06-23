Російські війська захопили ще два села на Луганщині — Гайдай

Росіяни захопили ще два населені пункти Луганської області — Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом, повідомив в четвер вранці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки», - повідомив голова ОВА.

Він додав, що у Сєвєродонєцку вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної «Азоту».

«Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста. За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів», - додав Гайдай.

Також внаслідок обстрілів зруйновано по вісім будинків в Новоіванівці та Гірському та дев’ять у Золотому.

Також впродовж вчорашньої доби російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.