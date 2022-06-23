Путін став найнепопулярнішим політиком у світі — опитування

Російський президент Владімір Путін став найнепопулярнішим політиком у світі. Зокрема, лише 9% респондентів ставляться до глави Кремля схвально, тоді як 90% опитаних висловили повне неприйняття його політики. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром Pew Research у 18 країнах.

Зазначається, що це максимальне падіння міжнародної підтримки російського президента за двадцять років опитувань. У Росії суспільна думка не досліджувалася.

Путіна здебільшого підтримують прихильники правих поглядів. Зокрема, ставлення європейців до глави Кремля безпосередньо пов'язане з їхніми політичними поглядами. Ті, хто підтримують праві популістські партії у своїй країні, з більшою ймовірністю будуть впевнені у правильності дій Путіна. Для прикладу, серед греків, які позитивно ставляться до партії «Грецьке рішення», 55 відсотків високо оцінюють політику глави Кремля.

Подібні тенденції можна спостерігати серед прихильників правих популістських партій у Німеччині, Великій Британії, Франції та Швеції.

Однак, хоча прихильники правих популістських партій оцінюють Путіна більш позитивно, ніж їхні політичні опоненти, довіра до Путіна в цій групі знизилася більш різко з 2021 року.

Подібна закономірність існує і щодо загальних ідеологічних нахилів. У 2021 році існували великі ідеологічні розбіжності у ставленні до Путіна, причому представники правого політичного спектру висловлювали йому більше довіри, ніж ліві. У нинішньому опитуванні довіра до Путіна різко знизилася серед правих, і в багатьох країнах обидві групи мають однаково негативне ставлення до російського президента.

Змінилося загальне ставлення до Росії

У середньому 85% опитаних у 18 країнах висловлюють негативну думку про РФ , причому більшість стверджують, що мають «дуже негативну» думку про Росію.

Майже в кожній опитаній країні принаймні сім з десяти респондентів мають негативну думку про РФ . Малайзія — єдина країна-виняток; думка тамтешнього населення більш неоднозначна. В країні лише половина опитаних ставиться до РФ негативно.

Поляки особливо критично ставляться до Росії: 97% опитаних мають негативну думку, у тому числі 91% – дуже негативну.

Відтоді, як це питання досліджувалося в останній раз у 2020 році, спостерігається різке зниження прихильності до Росії у світі, при цьому рекордно низькі показники опитаних у всіх 18 країнах висловлюють позитивну думку про РФ .

Майже в кожній країні, де проводилося опитування, прихильність до Росії впала. В Італії, Греції та Польщі позитивні погляди на Росію знизилися більш ніж на 30 процентних пунктів з моменту останнього опитування.

Рівень довіри до президента США Джо Байдена у світі також знижується

Зокрема, згідно з опитуванням, рівень довіри німців до Байдена у 2022 році помітно знизився – до 64 відсотків порівняно з 78 відсотками минулого року. В інших європейських країнах цей показник також знизився, хоча політику лідера США , як і раніше, схвалюють більшість опитаних.

У Великій Британії рівень схвалення Байдена знизився до 56 відсотків, у Франції - до 53, а в Іспанії - до 56 відсотків. Однак, згідно з дослідженням, у середньому рівень схвалення політики американського президента серед опитаних країн становить 60 відсотків. Найбільше схвалення Байден має у Польщі – 82 відсотки, найнижчий показник у Греції – 41 відсоток.

Зазначається, що дослідження не включало питання, які прямо вимірюють думки про те, як Байден реагує на війну РФ проти України. Причиною падіння популярності Байдена аналітики називають виведення військ США з Афганістану.

Високі рейтинги Байдена у 2021 році можна частково пояснити реакцією людей на відставку його попередника Дональда Трампа, вважають дослідники, інформує ZN.ua .

Рейтинги лідерів Європи

Згідно з опитуванням, 62% респондентів схвалюють діяльність президента Франції Емманюеля Макрона та 59% - канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зазначається, що Шольц менш популярний, ніж його попередниця Ангела Меркель. Частково це може бути пов'язано з тим, що деякі респонденти не знають нового німецького канцлера, вважають автори дослідження. Китайського лідера Сі Цзіньпіна позитивно оцінюють 18% опитаних.