Робопес від Boston Dynamics допоможе розмінувати територію України – ЗМІ

Робот працюватиме на околицях Києва.

Робопес від Boston Dynamics допоможе розмінувати територію України – ЗМІ
Робот Spot допоможе розмінувати територію України
© ZN.UA

Армія США погодилася передати одного з двох чотирилапих роботів Spot, розроблених компанією Boston Dynamics, американській некомерційній організації, яка допомагає розмінувати території України, тимчасово окуповані російськими військовими. Про це повідомляє видання Foreign policy з посиланням на джерела, знайомі з рішенням.

Робота використовуватиме HALO Trust – некомерційна організація, яка уклала кілька контрактів на розмінування територій нашої країни. Як розповів виконавчий директор організації Кріс Вотлі, Spot займатиметься ліквідацією мінометних снарядів та касетних боєприпасів у населених пунктах біля Києва, які займали російські війська.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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