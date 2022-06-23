Робопес від Boston Dynamics допоможе розмінувати територію України – ЗМІ

Армія США погодилася передати одного з двох чотирилапих роботів Spot, розроблених компанією Boston Dynamics, американській некомерційній організації, яка допомагає розмінувати території України, тимчасово окуповані російськими військовими. Про це повідомляє видання Foreign policy з посиланням на джерела, знайомі з рішенням.

Робота використовуватиме HALO Trust – некомерційна організація, яка уклала кілька контрактів на розмінування територій нашої країни. Як розповів виконавчий директор організації Кріс Вотлі, Spot займатиметься ліквідацією мінометних снарядів та касетних боєприпасів у населених пунктах біля Києва, які займали російські війська.