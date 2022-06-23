Міноборони просить не публікувати інформацію про зброю, яку Україна отримує від Заходу

Заступниця міністра обороні Ганна Маляр пояснила, що отримання Україною зброї від Заходу - "це результат кропіткої та системної роботи", тому відомство закликає не поширювати інформацію. З такою заявою вона виступила під час телемарафону , інформує ZN.ua .

"Ми вважаємо за краще не говорити деталі: де, що знаходиться, яка зброя, як її використовують і радимо всім іншим це не робити", — зазначила вона.