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2022-06-23
Міноборони просить не публікувати інформацію про зброю, яку Україна отримує від Заходу
Це стосується й того, як саме її використовують.
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me
Заступниця міністра обороні Ганна Маляр пояснила, що отримання Україною зброї від Заходу - "це результат кропіткої та системної роботи", тому відомство закликає не поширювати інформацію. З такою заявою вона виступила під час
"Ми вважаємо за краще не говорити деталі: де, що знаходиться, яка зброя, як її використовують і радимо всім іншим це не робити", — зазначила вона.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua