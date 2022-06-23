Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."

Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."

Чутки спричинили боротьбу за владу.

Останнім часом все частіше з'являються чутки про смертельне захворювання президента-диктатора володимира путіна. Чутки спричинили боротьбу за владу і вичікування на звільнення "вакансії" президента рф. Про це повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що за останні роки російському диктатору приписували безліч хвороб, зокрема, рак "мало не всіх органів". Однак чутки не безпідставні, оскільки деякі сигнали дозволяють зрозуміти наявність проблем зі здоров'ям путіна.

"Вони там заворушилися. Та починають більше гидоти про Україну говорити і іншим країнам погрожувати, возвеличуючи російську велич, якої просто немає. Тому складається таке враження, що звільняється якась вакансія в Кремлі. І всі беруть участь в "кастингу" на цю вакансію, мовляв, хто більше гидоти скаже про Україну, той її і отримає", - зауважив Андрій Піонтковський.

Варто відзначити, що російський диктатор на зустрічах зі своїм посіпакою, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і міністром оборони росії сергієм шойгу поводився досить дивно. У нього спостерігався тремор кінцівок і складнощі з рухом.


Александра Павленко, politeka.net





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