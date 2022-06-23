Україна отримала гаубиці М777 без GPS — ЗМІ

Захід передав Україні гаубиці М777 без систем GPS , аби під час боїв їх не захопили росіяни. Про це пише видання "Ліга.нет" .

У Міноборони пояснили, що такі системи дозволяють об’єднувати гаубиці в один розвідувально-ударний комплекс за допомогою безпілотника і радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби.

"Якщо люди не хочуть втрачати свої технології, то ти їх не примусиш (постачати озброєння з усіма технологіями - ред.)", – констатує співрозмовник у Міноборони.

За словами джерела, сьогодні потужно розвивається лобізм компаній-виробників озброєння, які зацікавлені в постачанні, тому з ними працюють наші військові аташе.

"Виробники розуміють, що Україна з невеликими фінансовими можливостями, але $23,7 млрд від США – доволі привабливий шматок, який усі хочуть скуштувати", – додає він.?