Україна отримала гаубиці М777 без GPS — ЗМІ

У Міноборони розповіли, що сьогодні потужно розвивається лобізм компаній-виробників, які хочуть постачати Україні озброєння, інформує ZN.ua.

Україна отримала гаубиці М777 без GPS — ЗМІ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Захід передав Україні гаубиці М777 без систем GPS, аби під час боїв їх не захопили росіяни. Про це пише видання "Ліга.нет".

У Міноборони пояснили, що такі системи дозволяють об’єднувати гаубиці в один розвідувально-ударний комплекс за допомогою безпілотника і радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби.

"Якщо люди не хочуть втрачати свої технології, то ти їх не примусиш (постачати озброєння з усіма технологіями - ред.)", – констатує співрозмовник у Міноборони.

За словами джерела, сьогодні потужно розвивається лобізм компаній-виробників озброєння, які зацікавлені в постачанні, тому з ними працюють наші військові аташе.

"Виробники розуміють, що Україна з невеликими фінансовими можливостями, але $23,7 млрд від США – доволі привабливий шматок, який усі хочуть скуштувати", – додає він.?


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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