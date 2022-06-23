"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових

У Генштабі ЗСУ попередили, що розповсюдження інформації про військові операції ЗСУ до їхнього завершення шкодить успішному виконанню поставлених задач українськими військовими. Це попередження стосувалося нардепа та екс-нардепа, які необачно написали про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку, інформує Апостроф .

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент", - так відповіла Маляр на повідомлення нардепа Купрія та колишнього нардепа Мосійчука, які написали про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

Варто зауважити, що заступниця міністра оборони не називала імен у своєму зверненні, однак вчора з'явилися такі публікації від чиновника та екс-чиновника:

Розповсюджувати інформацію про визволення чи втрату населеного пункту Збройними Силами України, яка передує офіційним даним Генштабу ЗСУ, некоректно та шкідливо, і до того ж це ускладнює виконання поставлених військових завдань.

"Так, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі - таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки", - пояснила Ганна Маляр.