Російський політичний діяч, який з 2014 року проживає в еміграції, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів, хто приїхав у росію на Петербурзький міжнародний економічний форум і як це показує рівень престижу країни.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

Як розповідає політик, головною подією тижня у росії був Петербурзький міжнародний економічний форум, який він називає ярмарком марнославства.

«На відміну від попередніх, на захід не приїхали лідери демократичного світу. Замість Меркель і навіть замість Сі Цзіньпіна був Талібан, який заборонений у російській федерації. На форумі не обійшлося і без представників невизнаної республіки так званої «ДНР». Це був органічний комплект до талібів», - підкреслює Ілля Пономарьов.

На його думку, цей захід показав, як тепер світ ставиться до путінської росії, це говорить про те, який престиж у країни. Тим паче, додає ексдепутат, престиж росії стрімко знижується ще з 2014 року.

«Мені здається, що вже нічого не може вплинути на престиж росії після її нападу на Україну», - стверджує Ілля Пономарьов.

Також він негативно оцінює спроби Росії переорієнтуватися на азійські країни в економічному плані, тому що в цьому питанні потрібен баланс. Тобто, пояснює політик, країна має розвиватися гармонійно, працювати і зі Сходом, і із Заходом, замість того, щоб розвиватися однобічно, це завжди погано закінчується.