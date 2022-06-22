МОН закликає відновити офлайн-навчання в безпечних регіонах: учителі повинні повернутися на роботу

Міністерство освіти і науки України закликає відновити освітній процес в офлайн-форматі там, де дозволяє безпекова ситуація. Це означає, що вчителям, чиї школи офіційно затвердять очне навчання, доведеться повернутися до роботи в закладах, у тому числі з-за кордону. Про це повідомив голова МОН Сергій Шкарлет у ефірі телемарафону .

«МОН разом із керівниками обласних управлінь освіти і науки, місцевими громадами, Мінрегіоном, МВС і ДСНС будуть комплексно формувати безпекову систему задля відновлення освітнього процесу. Ми всі потребуємо соціалізації та закликаємо до очного формату навчання, якщо це можливо», — сказав Шкарлет.

Він зазначив, що педагогам тих шкіл, які впровадять офлайн-навчання, потрібно буде повернутися на свої робочі місця: з-за кордону чи інших регіонів.

Далі викладати онлайн, отримуючи повну заробітну плату, зможуть лише вчителі тих громад, де буде офіційно задекларовано дистанційний освітній процес.

«Там, де навчання офлайн буде визначено як небезпечне і буде запроваджено навчання онлайн, викладач, де б він не був, за умови участі в освітньому процесі, може і буде працювати онлайн і отримувати за це заробітну плату», — уточнив міністр.