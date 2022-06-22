ЗСУ розгромили "еліту" російської армії, окупант розповів про "відмовників": "На передок їдуть чисто..."

Українські захисники практично повністю знищили "елітні" військові підрозділи рф.

Про це свідчить новий аудіоперехоплення телефонної розмови росіян, опублікований СБУ.

Так, один з окупантів, чий підрозділ зараз знаходиться в Харківській області, розповів своїй дружині, що сили ЗСУ розбили підрозділи Західного військового округу рф. Вціліли тільки ті, хто відмовився наступати на українські позиції.

"Західного округу вже немає, тому що він весь в Росії, відмовники. Повз мене одні "східняки" мотаються, бо "західників" вже майже немає. Вся техніка підбита, то вежа не працює, то колеса пробиті, то ще щось не працює... А так, на передок чисто добровольці їдуть і все", - розповів російський військовий.

У свою чергу, в СБУ зазначили, що в Західний військовий округ входить «еліта» російської армії – Москва, Санкт-Петербург – підрозділи, які готували до протидії силам НАТО.

Відзначається, що багато з офіцерів цих підрозділів були ліквідовані, водіїв не вистачає, а піхоту використовують «як живе м'ясо».