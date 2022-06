The Guardian: Пацифізм - неправильна реакція на війну Росії проти України

Мегахіт Джона Леннона Imagine завжди була надзвичайно популярною піснею з неправильних причин. Уявляти, що the world will live as one («весь світ живе в єдності») - це найкращий спосіб, щоб закінчити в пеклі.

Ті, хто чіпляється за пацифізм в часи російської атаки проти України, лишаються в пастці своєї власної версії Imagine. Уявіть світ, в якому конфлікти більше не вирішуються за допомогою зброї… Європа існувала в цьому світі «Imagine», ігноруючи жорстоку реальність за межами своїх кордонів. Настав час пробудитися. Про це в статті для The Guardian пише словенський філософ Славой Жижек. Мріям про швидку українську перемогу, повторенням початкових мрій про швидку російську перемогу настав кінець. В тому, що все більше схоже на довготривалий глухий кут, Росія поступово просувається вперед. І її кінцева мета чітко оголошена. Більше не потрібно читати між рядками, коли Владімір Путін порівнює себе з Петром I.

«Воюючи проти Швеції, він щось відбирав у неї… Але він нічого не відбирав, він повертав. Він повертав і посилював, ось що він робив. Очевидно, що тепер настала і наша черга повертати і зміцнювати», - говорив Путін.

Замість того, щоб зосереджувати всю увагу на конкретних проблемах (що Росія «повертає» і куди?), краще більш ретельно розглянути загальне виправдання його посягань: «Щоб претендувати на певне лідерство, і я не говорю про глобальне лідерство, а про лідерство у кожній сфері, кожен народ, кожна етнічна група повинна мати суверенітет. Тому що не буває проміжних країн. Вони або суверенні, або колонії, і не важливо, як колонії називають». Суть цієї тези російського автократа чітка: існує всього дві категорії країн: суверенні й завойовані. Згідно з імперіалістичними уявленнями Путіна, Україна повинна належати до другої категорії. І з російських офіційних заяв за останні кілька місяців, Боснія і Герцеговина, Косово, Фінляндія, країни Балтії, зрештою, вся Європа «належить до другої категорії».