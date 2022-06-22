Рано та пізно Європа дійде ще й до відмови від російського газу, - Ілля Пономарьов

Російський політичний діяч, громадянин України, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів, як санкції вплинуть на російську економіку і коли Україна буде в ЄС.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

На думку політика, економічна ситуація в росії все більше ускладниться. Щоб не бути голослівним, він пояснює, що поставки в Європи – це, по суті, половина експорту росії, а зараз санкції і країна не зможе переорієнтуватися на Китай , Індію чи інші країни з погляду навіть логістики.

«Тому втрати бюджету будуть дуже великі, але вони трапляться не цього року, а наступного. Цього року ще діятиме інерція поставок цього року», - наголошує Ілля Пономарьов.

Крім того, зазначає він, Європа – це найважливіший енергетичний ринок для росії, який вона втратила остаточно, а там тепер розвиватимуть альтернативні шляхи постачання та «зелену енергетику». Сильним ударом у російській економіці політик також називає нафтове ембарго.

«Думаю, що рано та пізно Європа дійде ще й до відмови від російського газу. Але за впливом на бюджет російської федерації відмова від нафти – це набагато більше і набагато болючіше», - каже Ілля Пономарьов.

Також ексдепутат коментує приїзд Шольца, Макрона та Драґі до Києва і зазначає, що у кулуарах і справді могли вмовляти президента Зеленського піти на компроміс із путіним. Проте, пояснює він, лідери європейських країн насправді залежать від своїх виборців, а вони поки що підтримують Україну.

«Поки така ситуація зберігається, то й політики стоятимуть на досить жорстких позиціях. І вони чудово розуміють, що якісь компромісні речі будуть непопулярними», - стверджує Ілля Пономарьов.

Торкається він і теми вступу України до ЄС. На думку політика, у часі цей процес може розтягнутися, але сам офіційний статус багато значить, запускаються певні процедури.

«Я думаю, що Україна буде членом ЄС, хоча сказати, що це буде завтра або навіть через рік, – напевно ні, напевно, цього не станеться до закінчення війни, до деокупації українських територій, але можна всіх закликати приїжджати в Україну, купувати тут нерухомість, вкладати гроші, особливо зараз під час війни все ще дешево, і через якусь кількість часу це все буде частиною Європейського союзу», - розмірковує Ілля Пономарьов.