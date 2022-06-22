Рано та пізно Європа дійде ще й до відмови від російського газу, - Ілля Пономарьов

Рано та пізно Європа дійде ще й до відмови від російського газу, - Ілля Пономарьов

Російський політичний діяч, громадянин України, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів, як санкції вплинуть на російську економіку і коли Україна буде в ЄС.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

На думку політика, економічна ситуація в росії все більше ускладниться. Щоб не бути голослівним, він пояснює, що поставки в Європи – це, по суті, половина експорту росії, а зараз санкції і країна не зможе переорієнтуватися на Китай, Індію чи інші країни з погляду навіть логістики.

«Тому втрати бюджету будуть дуже великі, але вони трапляться не цього року, а наступного. Цього року ще діятиме інерція поставок цього року», - наголошує Ілля Пономарьов.

Крім того, зазначає він, Європа – це найважливіший енергетичний ринок для росії, який вона втратила остаточно, а там тепер розвиватимуть альтернативні шляхи постачання та «зелену енергетику». Сильним ударом у російській економіці політик також називає нафтове ембарго.

«Думаю, що рано та пізно Європа дійде ще й до відмови від російського газу. Але за впливом на бюджет російської федерації відмова від нафти – це набагато більше і набагато болючіше», - каже Ілля Пономарьов.

Також ексдепутат коментує приїзд Шольца, Макрона та Драґі до Києва і зазначає, що у кулуарах і справді могли вмовляти президента Зеленського піти на компроміс із путіним. Проте, пояснює він, лідери європейських країн насправді залежать від своїх виборців, а вони поки що підтримують Україну.

«Поки така ситуація зберігається, то й політики стоятимуть на досить жорстких позиціях. І вони чудово розуміють, що якісь компромісні речі будуть непопулярними», - стверджує Ілля Пономарьов.

Торкається він і теми вступу України до ЄС. На думку політика, у часі цей процес може розтягнутися, але сам офіційний статус багато значить, запускаються певні процедури.

«Я думаю, що Україна буде членом ЄС, хоча сказати, що це буде завтра або навіть через рік, – напевно ні, напевно, цього не станеться до закінчення війни, до деокупації українських територій, але можна всіх закликати приїжджати в Україну, купувати тут нерухомість, вкладати гроші, особливо зараз під час війни все ще дешево, і через якусь кількість часу це все буде частиною Європейського союзу», - розмірковує Ілля Пономарьов.


user, politeka.net





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Вже нічого не може вплинути на престиж росії після нападу на Україну, - Ілля ПономарьовВже нічого не може вплинути на престиж росії після нападу на Україну, - Ілля Пономарьов
Європа повинна підготуватися до повного припинення поставок російського газу — глава МЕАЄвропа повинна підготуватися до повного припинення поставок російського газу — глава МЕА
Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганської області , щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізаціїОкупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганської області , щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації
У ради федерації РФ поскаржилися на Британію, яка відмовила російській делегації у візах для участі у сесії ПА ОБСЄУ ради федерації РФ поскаржилися на Британію, яка відмовила російській делегації у візах для участі у сесії ПА ОБСЄ
Війська РФ знову вдарили по Дніпропетровщині: у Великій Костромці немає електроенергії та газуВійська РФ знову вдарили по Дніпропетровщині: у Великій Костромці немає електроенергії та газу
Росіяни атакували Краснопілля дронами-камікадзе, є поранені — ЖивицькийРосіяни атакували Краснопілля дронами-камікадзе, є поранені — Живицький
Глава Єврокомісії розповіла, як знизити споживання російського газуГлава Єврокомісії розповіла, як знизити споживання російського газу
Знищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідкаЗнищення російського буксиру «Василий Бех» демонструє труднощі з підтримкою окупантів на острові Зміїний – британська розвідка
ЗСУ зупинили ворога на п\'яти напрямках: зведення Генштабу на ранок 20 червняЗСУ зупинили ворога на п\'яти напрямках: зведення Генштабу на ранок 20 червня
"Мене турбує зростання ненависті до всього російського": Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкіна"Мене турбує зростання ненависті до всього російського": Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкіна
Последние новости
Подгружаем последние новости