Носив ядерну валізку: охоронця Путіна знайшли важко пораненим в Підмосков'ї

У Росії намагався покінчити з життям 53-річний полковник Вадим Зімін, який носив ядерну валізку президента РФ Володимира Путіна. Його знайшли з пораненням на кухні власної оселі у Красногорську Московської області, інформує Апостроф .

Про подробиці події пише видання Mirror.

Зазначається, що чоловіка, який лежав у калюжі крові з пораненням у голову, знайшов його брат 20 червня. Наразі він перебуває у тяжкому стані в реанімації.

Як пише видання, що Влад Зімін, полковник Федеральної служби безпеки, був відповідальний за портфель з "червоною кнопкою" (пристрій, що має запустити ядерну зброю). Він виконував дану роль за експрезидента Бориса Єльцина, після чого продовжував працювати у Службі безпеки, де дослужився до посади полковника вже в часи президенства Путіна.

Ще Зімін перебував під домашнім арештом у кримінальній справі, в якій категорично заперечував свою вину.

Дана подія є продовженням історії із таємничими смертями російських чиновників найвищого рангу, відколи РФ затіяла війну проти України.

Примітно, що Путін зі своїми охоронцями перебуває у особливих стосунках, віддаючи перевагу особистій відданості, тому своїх охоронців призначає на відповідальні пости. Раніше Путіна охороняв Євген Зінічов, який загинув за загадкових обставин.

У час президенства Єльцина саме Зімін носив валізу з "червоною кнопкою", однак, що зараз носив з собою чоловік у валізі є три версії:

валізу з кнопкою для запуску атомної бомби;

валізу-трансформер, розкладний броньований щит, на випадок загрози для Путіна;

валізу з екскрементами глави Кремля.