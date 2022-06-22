Під Ізюмом рашисти втратили "Рисі" та багато іншого озброєння: відео ударів

Українські захисники поблизу міста Ізюм Харківської області знищили багато техніки російських окупантів.

Відео ліквідації, зняте з дрона, оприлюднили у мережі, інформує Апостроф.

Втрат російським загарбникам завдали бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Підтверджене знищення 11 одиниць ворожої бронетехніки. З-поміж розбитої техніки – танки, бойові машини піхоти, армійські багатоцільові броньовані автомобілі "Рись" (за приблизною вартістю 500 тисяч доларів кожна).

"Холодноярці надійно тримають оборону на Ізюмському напрямку та вкотре підтверджують, що російська армія не така потужна, як розповідає їхня пропаганда. Українська армія має сильну мотивацію, бо захищає власну землю!", - йдеться у дописі.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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