ЗСУ майже повністю знищили “еліту” армії Росії, підготовлену до протистояння з НАТО — перехоплення

Війська РФ втрачають багато офіцерів, а вцілілі окупанти відмовляються від участі у боях проти України, інформує ZN.ua.

ЗСУ майже повністю знищили “еліту” армії Росії, підготовлену до протистояння з НАТО — перехоплення
© ZN.UA

Українські військовослужбовці майже повністю розбили підрозділи західного воєнного округу РФ, а ті окупанти, яким вдалося вижити, відмовилися від участі в бойових діях проти України. Про це свідчить нове аудіоперехоплення розмови загарбників, опубліковане Службою безпеки України в Telegram.

Військовий РФ, що зараз стоїть із підрозділом на території Харківської області, жаліється своїй дружині на значні втрати в боях. І каже, що «західного округу майже немає, бо він весь у Росії — відмовники».

У СБУ пояснили, що зазначений округ, зокрема, включає Москву й Санкт Петербург, а також “військову еліту”, яку готували протидіяти НАТО.

Однак на передову лінію російське керівництво відправляє переважно добровольців.

«Повз мене одні “східники” мотаються, “західників” уже майже нема. Тому що вся техніка підбита: то вежа не працює, то колеса пробиті, то ще щось… А так, на передок чисто добровольці їдуть і все», — додає окупант.


Максим Царук, ZN.ua





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