ЗСУ майже повністю знищили “еліту” армії Росії, підготовлену до протистояння з НАТО — перехоплення

Українські військовослужбовці майже повністю розбили підрозділи західного воєнного округу РФ , а ті окупанти, яким вдалося вижити, відмовилися від участі в бойових діях проти України. Про це свідчить нове аудіоперехоплення розмови загарбників, опубліковане Службою безпеки України в Telegram .

Військовий РФ , що зараз стоїть із підрозділом на території Харківської області, жаліється своїй дружині на значні втрати в боях. І каже, що «західного округу майже немає, бо він весь у Росії — відмовники».

У СБУ пояснили, що зазначений округ, зокрема, включає Москву й Санкт Петербург, а також “військову еліту”, яку готували протидіяти НАТО.

Однак на передову лінію російське керівництво відправляє переважно добровольців.

«Повз мене одні “східники” мотаються, “західників” уже майже нема. Тому що вся техніка підбита: то вежа не працює, то колеса пробиті, то ще щось… А так, на передок чисто добровольці їдуть і все», — додає окупант.