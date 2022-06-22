За час повномасштабної війни ЗСУ звільнили вже 1026 населених пунктів

Збройні сили України з моменту повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну звільнили від окупантів уже 1026 населених пунктів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram .

За словами Тимошенка, наразі розробляється план зі швидкої відбудови помешкань, шкіл, садочків та медичних закладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

На Харківщині, а саме у Чугуєві, Люботині, Дергачах та селі Елітне вже відновили електро- та газопостачання.

На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру.