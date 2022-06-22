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2022-06-22
За час повномасштабної війни ЗСУ звільнили вже 1026 населених пунктів
На деокупованих територіях триває відновлення інфраструктури, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Збройні сили України з моменту повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну звільнили від окупантів уже 1026 населених пунктів, повідомив заступник керівника Офісу президента
За словами Тимошенка, наразі розробляється план зі швидкої відбудови помешкань, шкіл, садочків та медичних закладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.
На Харківщині, а саме у Чугуєві, Люботині, Дергачах та селі Елітне вже відновили електро- та газопостачання.
На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру.
Анастасія Дейна, ZN.ua