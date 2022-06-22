Російська бойова "пташка" впала в Туреччині: фото з місця інциденту

У Туреччині громадяни, які збирали гриби, знайшли неопізнаний безпілотник.

Про це повідомив турецький спеціаліст із аерокосмічних та оборонних питань Арда Мевлютоглу.



Повідомляється, що літальний апарат, який врізався в гірську місцевість є російським БПЛА. Найімовірніше – це «Орлан-10».

«Можливо, він вилетів з Вірменії як розвідник наших елементів у прикордонному районі, а потім через несправність (контроль/зв’язок) прилетів до Гюмюшхане. Відстань від кордону з Вірменією до місця, де він розташований, становить близько 400 км», – припускає Мевлютоглу.

Максимальна дальність польоту цього безпілотника становить до 600 км, залежно від погодних умов і висоти. Теоретично можливо, що він прилетів до Гюмюшхане після втрати зв’язку з наземною станцією управління або через іншу несправність.

У Раді Федерації заявили, що у росії будуть "розв\'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".