Зло повернулося, ми боремося за нову перемогу – Зеленський

Глава української держави Володимир Зеленський звернувся до українців у 81 роковини початку Другої світової війни. Президент заявив, що "зло повернулося", але українці борються за нову перемогу.

"Щороку 22 червня ми згадуємо про кожного, хто загинув у Другій світовій війні. Шануємо пам'ять мільйонів людей, які втратили життя, та скалічених доль. Це не мало б повторитися, але зло повернулося. 24 лютого окупанти прийшли на нашу землю. І ми боремося за нову перемогу. І жоден ворог не зламає нашої волі. Пам'ятаємо жертв Другої світової війни! Віримо в добро, мир та справедливість!" - зазначив Зеленський у Telegram.