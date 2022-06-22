Попри рішення СБУ: Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту України

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін ще на початку війни відкрито засудив вторгнення РФ в нашу країну і разом із сім'єю виїхав із Росії до Ізраїлю. Наразі, через кілька місяців, його виключили із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У листопаді минулого року Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло артиста до чорного списку. У СБУ тоді заявили, що є "достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні, зокрема, спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором". У червні 2022 року це рішення було змінено, і прізвище пародиста зникло із чорного списку. Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Мінкульту.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Останні зміни до переліку було внесено 21 червня 2022 року. Проте, які саме, не уточнюється. Наразі кількість прізвищ у чорному списку Мінкульту скоротилася з 210 до 209.

"По мірі надходження до Міністерства культури та інформаційної політики від Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звернень щодо розширення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформація на сайті оновлюється", - йдеться на сайті Мінкульту, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, у червні 2014 року Галкін приїжджав до окупованого Криму, де був у складі журі музичного конкурсу "П'ять зірок", присвяченого святкуванню Дню Росії. За інформацією центру "Миротворець", гуморист ще раз приїжджав до Криму у серпні 2015 року.

Фото: instagram.com/maxgalkinru