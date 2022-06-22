Попри рішення СБУ: Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту України
Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін ще на початку війни відкрито засудив вторгнення РФ в нашу країну і разом із сім'єю виїхав із Росії до Ізраїлю. Наразі, через кілька місяців, його виключили із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
У листопаді минулого року Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло артиста до чорного списку. У СБУ тоді заявили, що є "достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні, зокрема, спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором". У червні 2022 року це рішення було змінено, і прізвище пародиста зникло із чорного списку. Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Мінкульту.
Останні зміни до переліку було внесено 21 червня 2022 року. Проте, які саме, не уточнюється. Наразі кількість прізвищ у чорному списку Мінкульту скоротилася з 210 до 209.
"По мірі надходження до Міністерства культури та інформаційної політики від Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звернень щодо розширення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформація на сайті оновлюється", - йдеться на сайті Мінкульту, інформує
Нагадаємо, у червні 2014 року Галкін приїжджав до окупованого Криму, де був у складі журі музичного конкурсу "П'ять зірок", присвяченого святкуванню Дню Росії. За інформацією центру "Миротворець", гуморист ще раз приїжджав до Криму у серпні 2015 року.
Однак у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Галкін засудив напад Росії. Незабаром разом із дружиною співачкою Аллою Пугачовою та дітьми він виїхав із Росії за кордон. У квітні знаменитість зізнався, що змушений був разом із рідними виїхати до Ізраїлю, тому що в РФ стали забороняти його концерти, а рекламодавці почали відмовлятися від співпраці. Останні кілька місяців, у період війни в Україні, Галкін відкрито висловлювався проти злочинних дій російської влади. Наприкінці квітня він повідомив, що віддасть частину грошей від концертів в Ізраїлі на допомогу українцям.