Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 червня

Основні зусилля російські окупанти продовжують зосереджувати на сєвєродонецькому та бахмутському напрямках, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 червня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на середу, 22 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Основні зусилля російські окупанти продовжують зосереджувати на сєвєродонецькому та бахмутському напрямках, аби остаточно завершити захоплення території всієї Луганської області. Бої за Сєвєродонецьк продовжуються, противни намагається встановити повний контроль над містом.

Противник направив підкріплення в район Сєвєродонецька та намагається взяти під контроль місто в цілому. На бахмутському напрямку російські війська перегруповуються, аби підсилити свій наступ.

На інших оперативних напрямках в Донецькій та Запорізькій областях противник намагається сковувати дії ЗСУ та не дозволяє перекидати підрозділи ближче до Сєвєродонецька.


Анна Конюченко, ZN.ua





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