Війська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальники

Російські окупаційні війська вранці у середу, 22 вересня, обстріляли декілька мікрорайонів Чугуєва Харківської області, зазначила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - наголосила Мінаєва.

Вночі у вівторок, 21 червня, війська РФ знову обстріляли Харків та населені пункти області. Це призвело до нових жертв та постраждалих серед мирного населення, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі міського типу Золочів пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло одного загиблого

Окупанти обстріляли Слобідський та Індустріальний райони Харкова. В результаті обстрілів пошкоджено господарські та промислові об'єкти.