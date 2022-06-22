Війська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальники

Окупанти знову обстрілюють Харківську область.

Війська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальники
© ДСНС України

Російські окупаційні війська вранці у середу, 22 вересня, обстріляли декілька мікрорайонів Чугуєва Харківської області, зазначила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - наголосила Мінаєва.

Вночі у вівторок, 21 червня, війська РФ знову обстріляли Харків та населені пункти області. Це призвело до нових жертв та постраждалих серед мирного населення, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі міського типу Золочів пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло одного загиблого

Окупанти обстріляли Слобідський та Індустріальний райони Харкова. В результаті обстрілів пошкоджено господарські та промислові об'єкти.


Анна Конюченко, ZN.ua





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