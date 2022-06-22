Українці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України – Дуда

Польський президент зазначив, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄЄвросоюзі має «фундаментальне значення»

Українці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України – Дуда
© Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України, передає «Укрінформ». Він також додав, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною країною.

«У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відкриті двері, що Спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину «руского міра», – заявив Дуда на нараді польських послів у Варшаві.

Президент Польщі підкреслив, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС має «фундаментальне значення». Дуда запевнив, що Польща підтримуватиме зближення України з Євросоюзом, що «має завершитися повноправним членством» країни у Євросоюзі.





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