Європейська бізнес-асоціація створила комітет із відновлення України

Комітет вже розпочав свою роботу і зосередиться на розробці пропозицій щодо відновлення України у різних секторах бізнесу, інформує ZN.ua.

Європейська бізнес-асоціація створила комітет із відновлення України
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) створила комітет із відновлення України, повідомляється на сайті EBA.

До комітету ввійшли представники 19 українських та міжнародних компаній-членів асоціації, які бажають надавати свою експертизу та активно долучатись до процесів відновлення держави.

План першочергових заходів комітету:

  • розробка White Paper з пропозиціями щодо відновлення України, адже Комітет є міжгалузевою інтегруючою платформою, яка допоможе об’єднати пропозиції різноманітних секторів бізнесу та напрямків в єдиний пакет пропозицій щодо відновлення економіки нашої держави;
  • проведення зустрічей з ключовими органами державної влади, посольствами, представництвами міжнародних організацій з метою синхронізації бачення щодо шляхів відновлення України;
  • аналіз інформації щодо міжнародних конференцій, присвячених відновленню України та участь в таких заходах представників комітету.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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