Європейська бізнес-асоціація створила комітет із відновлення України

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) створила комітет із відновлення України, повідомляється на сайті EBA .

До комітету ввійшли представники 19 українських та міжнародних компаній-членів асоціації, які бажають надавати свою експертизу та активно долучатись до процесів відновлення держави.

План першочергових заходів комітету: