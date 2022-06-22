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2022-06-22
Європейська бізнес-асоціація створила комітет із відновлення України
Комітет вже розпочав свою роботу і зосередиться на розробці пропозицій щодо відновлення України у різних секторах бізнесу, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) створила комітет із відновлення України, повідомляється на сайті
До комітету ввійшли представники 19 українських та міжнародних компаній-членів асоціації, які бажають надавати свою експертизу та активно долучатись до процесів відновлення держави.
План першочергових заходів комітету:
- розробка White Paper з пропозиціями щодо відновлення України, адже Комітет є міжгалузевою інтегруючою платформою, яка допоможе об’єднати пропозиції різноманітних секторів бізнесу та напрямків в єдиний пакет пропозицій щодо відновлення економіки нашої держави;
- проведення зустрічей з ключовими органами державної влади, посольствами, представництвами міжнародних організацій з метою синхронізації бачення щодо шляхів відновлення України;
- аналіз інформації щодо міжнародних конференцій, присвячених відновленню України та участь в таких заходах представників комітету.
Анастасія Дейна, ZN.ua