У Маріуполі війська РФ будують нові оборонні споруди

Вся лінія оборони окупантів прикрита “живим щитом” маріупольців, інформує ZN.ua.

У Маріуполі війська РФ будують нові оборонні споруди
© Getty Images

У Маріуполі окупанти продовжують будувати фортифікаційні споруди на виїзді у бік Мангуша, зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти розпочали нове одночасне будівництво фортифікацій та модульних будинків. Знову теж саме, але тепер у районі приміської автостанції (теж виїзд у бік Мангуша)", - заявив Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що вся лінія оборони окупантів у результаті прикрита "живим щитом", створеним із жителів Маріуполя.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальникиВійська РФ обстріляли Чугуїв: загинули комунальники
Мир не потрібен: Андрій Бєдняков висміяв окупантів, які перейменували вулицю у МаріуполіМир не потрібен: Андрій Бєдняков висміяв окупантів, які перейменували вулицю у Маріуполі
Війська РФ знову вдарили по Дніпропетровщині: у Великій Костромці немає електроенергії та газуВійська РФ знову вдарили по Дніпропетровщині: у Великій Костромці немає електроенергії та газу
Війська РФ обстріляли Миколаївську область: згоріло понад 80 гектарів пшениціВійська РФ обстріляли Миколаївську область: згоріло понад 80 гектарів пшениці
Двоє окупантів підірвалися на міні в Маріуполі — АндрющенкоДвоє окупантів підірвалися на міні в Маріуполі — Андрющенко
Російські війська використовували знищені "вишки Бойка" як пункти зміцнення — Одеська ОВАРосійські війська використовували знищені "вишки Бойка" як пункти зміцнення — Одеська ОВА
ЗСУ відтісняють російські війська на схід – ОК "Південь"ЗСУ відтісняють російські війська на схід – ОК "Південь"
Дружина кримінального авторитета, інтригантка та перевертень: хто керує культурою в окупованому МаріуполіДружина кримінального авторитета, інтригантка та перевертень: хто керує культурою в окупованому Маріуполі
У Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної водиУ Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної води
Росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифриРосіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії: спливли нові цифри
Последние новости
Подгружаем последние новости