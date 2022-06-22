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2022-06-22
У Маріуполі війська РФ будують нові оборонні споруди
Вся лінія оборони окупантів прикрита “живим щитом” маріупольців, інформує
© Getty Images
У Маріуполі окупанти продовжують будувати фортифікаційні споруди на виїзді у бік Мангуша, зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти розпочали нове одночасне будівництво фортифікацій та модульних будинків. Знову теж саме, але тепер у районі приміської автостанції (теж виїзд у бік Мангуша)", - заявив Андрющенко в
Він наголосив, що вся лінія оборони окупантів у результаті прикрита "живим щитом", створеним із жителів Маріуполя.
Анна Конюченко, ZN.ua