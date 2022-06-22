У Маріуполі війська РФ будують нові оборонні споруди

У Маріуполі окупанти продовжують будувати фортифікаційні споруди на виїзді у бік Мангуша, зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти розпочали нове одночасне будівництво фортифікацій та модульних будинків. Знову теж саме, але тепер у районі приміської автостанції (теж виїзд у бік Мангуша)", - заявив Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що вся лінія оборони окупантів у результаті прикрита "живим щитом", створеним із жителів Маріуполя.