Переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні не можуть відбуватися на його умовах – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною країною, і Україні потрібно допомогти у протистоянні з РФ , яка 24 лютого розв’язала повномасштабну війну, передає « Укрінформ ». Дуда також вважає, що РФ треба «притиснути» так, аби диктатор Путін сам просив про перемовини.

Польський президент запевнив, що його країна зацікавлена у дотриманні всіма державами норм міжнародного права. Він наголосив, що потрібно зробити все можливе, аби примусити дотримуватись міжнародного гуманітарного права і РФ , яка сьогодні є агресором та загарбником.

«Це означає припинення збройних дій, а по-друге – повне відновлення (Києвом – ред.) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом», – заявив Дуда під час наради польських послів у Варшаві.

За його словами, польські дипломати у країнах, де вони перебувають, мають переконувати політиків, що заморожені кошти РФ потрібно спрямувати на відбудову України.

«Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді РФ про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме Росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу», – підкреслив Дуда.

Президент Польщі зазначив, що «великоросійська політика має ціну, і Москва мусить за це заплатити». Дуда також додав, що потрібно твердо пояснювати західним політикам, які мріють повернутися до відносин з РФ за формулою business as usual, що цього не може бути. Очільник Польщі переконаний, що антиросійські санкції повинні зберігатися, поки Росія не припинить вести воєнні дії.

«Скажу навіть більше: санкції мають діяти доти, доки Україна не скаже, що їх можна скасувати. Якщо Україна, на яку напали, скаже: так, можемо скасувати санкції, бо повертаються нормальні відносини і ми вважаємо, що вже досить. А поки вона цього не скаже, санкції треба посилювати», – зазначив Дуда.

Крім того, президент Польщі зауважив, що не проти діалогу з російським диктатором Владіміром Путіним, але переговори не можуть бути на його умовах.

«Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (РФ – ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову», – підсумував польський президент.