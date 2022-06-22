Європа повинна підготуватися до повного припинення поставок російського газу — глава МЕА

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Європа має негайно підготуватися до повного припинення поставок російського газу вже цієї зими, закликаючи уряди країн вжити заходів для скорочення попиту та збереження атомних електростанцій відкритими. Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль в інтерв'ю Financial Times .

Біроль зазначив, що рішення Росії скоротити поставки газу до європейських країн може стати передвісником подальших скорочень, оскільки Москва прагне отримати «важелі впливу» під час війни проти України.

«Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключений», – сказав Біроль.

«Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше розуміємо наміри Росії. Я вважаю, що скорочення поставок спрямовані на те, щоб уникнути заповнення Європою сховищ і збільшити важелі впливу Росії в зимові місяці», – додав він.

МЕА минулого року було одним із перших офіційних органзацій, які публічно звинуватили Росію в маніпуляціях з поставками газу до Європи в рамках підготовки РФ до вторгнення в Україну.

За словами глави МЕА, надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання щодо зростання викидів вуглецю.

Він додав, що будь-які додаткові викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, що дуже забруднює повітря, будуть компенсовані прискоренням планів Європи зменшити залежність від імпортованого викопного палива та нарощувати потужності відновлюваної енергії.

Але Біроль також попередив, що кроки, зроблені європейськими урядами, ймовірно, не врахували підготовку до ситуації, якщо поставки російського газу будуть повністю зупинені, і сказав, що країни повинні зробити все можливе, щоб забезпечити заповнення сховищ до зимових місяців.

«Я вважаю, що з наближенням зими будуть все більш глибокі заходи щодо попиту [вжиті урядами в Європі]», — зазначив Біроль.

Глава МЕА сказав, що країни повинні спробувати відкласти закриття будь-яких атомних енергетичних об'єктів, щоб допомогти обмежити кількість газу, що спалюється при виробництві електроенергії.

Німеччина, зокрема, зіштовхнулася з критикою за своє рішення продовжити виведення з експлуатації останніх атомних станцій під час енергетичної кризи.

Біроль заявив, що уряди поки що не роблять достатньо для заохочення інвестицій у відновлювані джерела енергії для обмеження попиту на викопне паливо. Очікується, що загальні інвестиції в енергетику зростуть цього року на 8 відсотків до 2,4 трлн доларів США .

Глава МЕА також додав, що без запровадження політики значного скорочення споживання викопного палива світ продовжуватиме зіштовхуватися з небезпечними коливаннями цін на нафту та газ.

Хоча були певні позитивні ознаки зростання інвестицій у більш чисті види енергії, частково випливаючи з бажання Європи позбутися своєї залежності від російських енергоносіїв, за словами глави МЕА, у світі картина в кращому випадку неоднозначна.

У країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, інвестиції у відновлювану енергетику майже не зростають з 2015 року.

«Відносна слабкість інвестицій в чисту енергію в більшій частині країн, що розвиваються, є однією з найбільш тривожних тенденцій», – йдеться у звіті МЕА.