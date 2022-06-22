Навколо Києва створили ешелоновану систему ППО

Навколо Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється, заявив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк в інтерв’ю « Укрінформу ».

Однак, за його словами, імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує. У зоні підвищеного ризику перебувають території з критичними об’єктами державного управління, військової та цивільної інфраструктури.

«Тому закликаю всіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги», - наголосив Павлюк.

Він підкреслює, що незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс.

«Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів “тотальної мобілізації” резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання», - каже Павлюк.