Навколо Києва створили ешелоновану систему ППО
Однак ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто, тому що ворог все ще може влаштувати масований ракетний удар, інформує
Навколо Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється, заявив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк в інтерв’ю «
Однак, за його словами, імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує. У зоні підвищеного ризику перебувають території з критичними об’єктами державного управління, військової та цивільної інфраструктури.
«Тому закликаю всіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги», - наголосив Павлюк.
Він підкреслює, що незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс.
«Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів “тотальної мобілізації” резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання», - каже Павлюк.