Мир не потрібен: Андрій Бєдняков висміяв окупантів, які перейменували вулицю у Маріуполі

Росіяни продовжують наводити свої "порядки" в окупованому Маріуполі. Раніше вони ганебно "оновили" напис на в'їзді до міста, а тепер вирішили перейменувати проспект Миру на честь Леніна, інформує Апостроф.

Український телеведучий та уродженець Маріуполя Андрій Бєдняков не зміг промовчати, побачивши потуги окупантів переписати історію міста.

"У Маріуполі окупанти проспект Миру змінили на проспект Леніна. Символічно... мир не потрібен, - написав він у Instagram Stories. - У мене ще пропозиція. Може Леніна ще й містами провезти? Як кубок Стенлі, наприклад".

Фото: https://www.instagram.com/biedniakov/

Кубок Стенлі – головний трофей світового хокею. За традицією кубок на один день може взяти кожен із спортсменів-переможців. У зв'язку з цим спортивна нагорода постійно подорожує і піддається різним випробуванням. За 27 років існування традиції в кубку охолоджували пляшки спиртного, у ньому хрестили дитину і навіть використовували як миску для собак.

Забальзамоване тіло Леніна досі лежить у Мавзолеї на Червоній площі в Москві. Кремль не дозволяє винести та поховати останки свого лідера, одного з ініціаторів та організаторів червоного терору.

Проспект Миру в Маріуполі - центральна вулиця та одна з перших доріг у місті. Починаючи з середини 19 століття вона носила назви Велика вулиця, Катерининська, проспект Республіки та проспект Леніна (з 1960 по 2016 рік). Після російської окупації вулицю майже повністю зруйнували, після чого повернули їй радянську назву.


Наталка Лавринець, Апостроф





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