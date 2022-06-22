У Путіна та Лаврова відреагували на заборону Литвою транзиту до Калінінградської області
Литва не пускає лише підсанкційні товари, але Росія все одно погрожує, інформує
Речник Кремля Дмітрій Пєсков після того, як влада Литви заборонила транзит до російського анклаву Калінінград товарів, що підпадають під санкції ЄС, пригрозив відповіддю на “недружні заходи”.
"Головне — не терміни, а відповідь на недружні кроки", - цитують Пєскова російські державні пропагандистські агенції.
Своєю чергою речнця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу також загрожувала Литві.
"У відповідь заходи у випадку, якщо ситуація не повернеться в законне русло, будуть не в дипломатичній, а в практичній площині", -
Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.
Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.