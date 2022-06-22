Максим Жорін розповів, коли Україна може повернутися до перемовин

Керівник Центрального штабу Національного Корпусу та екскомандир полку «Азов» Максим Жорін розповів, які перспективи має українська армія.

Про це він розповів у програмі «Politeka online» .

«Українцям слід набратися терпіння, тому що швидко це не закінчиться. Війна досить важка: росія залучає величезні ресурси у цій війні, і треба пам’ятати, що ці ресурси не зіставні», - зазначив Максим Жорін.

За словами військового, Україна та росія знаходяться у двох абсолютно різних ситуаціях: коли росія закидує нас «гарматним м’ясом» і навіть не думає про професіоналізм своїх військових, то українські військові ефективно використовують усі свої ресурси та сучасні технологічні озброєння.

«Українська армія досить ефективно використовує сучасну тактику та озброєння, що надає нам перевагу, але співрозмірність ресурсів просто божевільна і у цьому плані буде важко», - підкреслив Максим Жорін.

Як зазначив військовий, як тільки Україна накопичить багато сучасної зброї, то ми зможемо більш масштабно піти у наступ.

«Після цього у нас нарешті з’являться сильні позиції для перемовин, у тому числі і за круглим столом, а не тільки на полі бою, але отримати ці позиції можна тільки на полі бою», - сказав Максим Жорін.